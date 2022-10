Choreograph Demis Volpi Foto: David Young/dpa up-down up-down Tanz Choreograph Volpi wird Neumeier-Nachfolger in Hamburg Von dpa | 20.10.2022, 13:23 Uhr

Demis Volpi geht in knapp zwei Jahren vom Rhein an die Elbe: Der 36-Jährige soll dem legendären, 83 Jahre alten Hamburger Ballettchef Neumeier in Hamburg folgen.