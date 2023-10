In Region der unterdrückten Uiguren Urlaub neben Umerziehungslagern? Chinas perfide Tourismuspläne Von Barbara Barkhausen | 04.10.2023, 07:00 Uhr Xinjiang ist nach chinesischen Angaben ein beliebtes Ziel für heimische Touristen. Intrnational bekannt ist die Region aber eher für die dortigen Menschenrechtsverletzungen gegenüber der Minderheit er Uiguren. Symbolfoto: picture alliance / dpa up-down up-down

Die chinesische Region Xinjiang hat weltweit mit Umerziehungslagern für die muslimische Minderheit der Uiguren für Aufsehen gesorgt, nun will die Regierung sie in eine Touristenattraktion verwandeln. Zugleich lebt die Bevölkerung dort in großer Angst.