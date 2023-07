Little Dragon Foto: Delali Ayivi/beatsinternational/dpa up-down up-down Slugs of Love Chillen mit Damon Albarn - Neues Album von Little Dragon Von dpa | 07.07.2023, 06:01 Uhr

„Romantik, Tanz und Trance“ - so beschreiben Little Dragon ihr neues Album „Slugs of Love“. Für Abwechslung ist auf jeden Fall gesorgt.