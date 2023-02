Charlotte Brandi Foto: Annika Weertz/Promotion-Werft/dpa up-down up-down Art-Pop Charlotte Brandi mit neuem Album am Start Von dpa | 10.02.2023, 12:10 Uhr

„Deine Antipathie hat mich lange erstaunt, jetzt ergibt alles Sinn, du hast einfach Angst vor Frauen“, singt Charlotte Brandi im Opener ihres neuen Albums „An den Alptraum“. Die langjährig erfahrene Künstlerin, die schon vor ihrer Solo-Karriere mit dem Duo „Me and My Drummer“ erfolgreich war, ist aufgeregt. Es waren viele erste Male in der Produktion ihres zweiten Albums: die erste Produktion komplett ohne Männer, das erste feministische Konzeptalbum und alles auch noch auf Deutsch statt Englisch.