Cate Blanchett Foto: Piergiorgio Pirrone/LaPresse via up-down up-down Schauspielerin Cate Blanchett: Kunst ist kein Erziehungsmittel Von dpa | 01.09.2022, 15:45 Uhr

Bei den Filmfestspielen in Venedig geben sich die Stars der Szene die Klinke in die Hand. In diesem Jahr ist auch Cate Blanchett dabei. Ihr Film „Tàr“ läuft im Wettbewerb um den Goldenen Löwen.