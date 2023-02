Cate Blanchett Foto: -/Focus Features/Universal/dpa up-down up-down Film Cate Blanchett brilliert in psychologischem Drama „Tár“ Von dpa | 23.02.2023, 12:24 Uhr

In „Tár“ bekommt Cate Blanchett als Dirigentin die Möglichkeit, all ihr Können zu zeigen. Das psychologische Drama verhandelt das aktuell so gegenwärtige Thema des Machtmissbrauchs in der Kulturwelt.