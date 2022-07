In einem Brief an Bürgermeister und andere gewählte Lokalpolitiker wirbt er derzeit um die 500 notwendigen Unterschriften, die ihm eine Kandidatur bei der Ende April bevorstehenden Präsidentenwahl ermöglichen würden. Er wolle mit der Aktion auf die Wohnungskrise in Frankreich aufmerksam machen, sagte Cantona der Tageszeitung „Libération“. Zehn Millionen Menschen lebten in Frankreich in zu teuren, zu kleinen oder zu schlecht ausgestatteten Wohnungen.

Der ehemalige Superstar von Manchester United (1992–1997) untermauert mit seiner neuen Kampagne einmal mehr seinen Ruf als „Enfant terrible“. Zweifelhaften Ruhm erlangte er 1995 mit einem Kung-Fu-Tritt gegen einen Zuschauer, der ihn zuvor angepöbelt hatte. Wegen seiner Auseinandersetzungen mit Mitspielern, Anhängern, Schiedsrichtern, Funktionären und Journalisten war Cantona stets umstritten.

Nach seinem Karriere-Ende 1997 schien es, als habe Cantona das Rebellentum aufgegeben. Er debütierte als sensibler Schauspieler („Looking for Eric“), spielte Beachsoccer und kümmerte sich um seine schöne Frau Rachida Brakni und die Kinder. 2010 machte er dann mit einer „Bank Run“-Initiative Schlagzeilen. In einem im Internet verbreiteten Video rief Cantona dazu auf, ihre Konten zu räumen und damit die Macht der Banken zu brechen. Das Medienecho war riesig, für die Finanzinstitute blieb die Aktion folgenlos. Zu wenige Menschen machten damals mit.