Köther warnt davor, den Gegner zu unterschätzen, zumal beide Teams im ersten Spiel nach der langen Pause topmotiviert sein dürften. „Von der Konstellation her ist es sicher nicht glücklich. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen die Gegner so nehmen, wie sie kommen“, sagt der BW-Coach. Beim 3:1-Hinspielsieg hätte seine Mannschaft am Ende mehr Stehvermögen bewiesen. „Heidkrug hat sich bei uns gut vorgestellt. Da lief keine Kotelettmannschaft herum.“