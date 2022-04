Kurz zuvor hatte sein Team nach einem 1:3-Pausenrückstand gegen Union Emlichheim mit 6:4 gewonnen. „Der Gegner hat uns heute alles abverlangt“, so Schmees. Erst durch eine deftige Halbzeitansprache und Umstellungen nach dem Seitenwechsel lief es rund beim SV Dalum. Die Mannschaft agierte nun wesentlich offensiver und kam zwangsläufig zu Toren. „Wir haben einen Live-Ticker nach Lingen gehabt und waren ständig über den Zwischenstand von Dörpen informiert“, sagte Schmees.

Dort sah es lange Zeit so aus, als würden sich die Dörpener zumindest den einen Punkt, der zum Klassenerhalt gereicht hätte, holen. Die Mannschaft von Trainer Johnny Bojer führte sogar bis zehn Minuten vor Schluss mit 2:1. Selbst der Ausgleich durch den Lingener Perpurim Kurpali hatte noch keine Auswirkungen. Erst in der Nachspielzeit kam das Aus für die Blau-Weißen. Der eingewechselte Dennis Meiners markierte das Siegtor für den TuS (90+3)., der den bitteren Gang für Dörpen in die Kreisliga bedeutete. „Wir haben den Abstieg nicht alleine heute verursacht“, sagte Bojer enttäuscht. Als in Dalum durch den Live-Ticker sich das Endergebnis in Lingen wie ein Lauffeuer verbreitete, brachen trotz laufender Nachspielzeit alle Dämme. Selbst das anschließende Tor zum 6:4 für Emlichheim interessierte so richtig niemanden mehr. Die überschwängliche Party wurde durch den errungenen Aufstieg der zweiten Mannschaft auf dem Nebenplatz noch angeheizt.