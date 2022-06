Gut 100 „Club“-Anhänger hatten nach dem Schlusspfiff den Platz gestürmt und Gäste-Fans attackiert. Vier Ordner wurden leicht verletzt. „Die Szenen, die sich nach dem Spiel ereignet haben, finde ich beängstigend“, betonte Büskens. „Wir haben in den letzten Monaten so viel gesehen, was nicht auf den Fußballplatz gehört. Wenn man heute Kinder mit ins Stadion nimmt, dann frage ich mich: Sind das die Bilder, die die Kinder sehen wollen?“ Nürnbergs Trainer Dieter Hecking war ebenfalls konsterniert: „Ich gebe dem Mike vollkommen recht.“