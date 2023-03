Fall des getöteten Mädchens aus Freudenberg Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Fall der zwölfjährigen Luise Bürgermeisterin von Freudenberg: „Tonnenschwere Last“ Von dpa | 19.03.2023, 13:58 Uhr

Der Schock nach dem Tod der zwölfjährigen Luise sitzt weiter tief. In Freudenberg soll es am Mittwoch eine Gedenkfeier geben. Schon am Sonntag stand ein Gottesdienst ganz im Zeichen der Trauer um das Kind.