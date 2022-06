„Ich kann die Angst der Menschen nachvollziehen. Ich selber habe bei meiner täglichen Arbeit aber keine“, sagt dazu die Ärztliche Direktorin der Forensik in Dortmund, Ute Franz. Und wer mit ihr und ihren Mitarbeitern innerhalb der fünfeinhalb Meter hohen Mauern spricht, bekommt ein übereinstimmendes Bild: Wer die Problem-Patienten und die schützenden Maßnahmen kennt, geht entspannt mit der Situation um. So schützt ein Alarmsystem am Gürtel jeden Mitarbeiter. Das Gerät sieht aus wie ein Funkgerät und schlägt bei einem Angriff sofort Alarm.

Drinnen leben - vielfach dauerhaft - psychisch kranke Gewaltkriminelle, Sexualstraftäter oder Brandstifter im sogenannten Maßregelvollzug. Draußen herrschen oft falsche Angstbilder. Dabei funktioniert das Sicherheitskonzept: Seit der Eröffnung der Anlage in Dortmund 2006 gab es - mit Ausnahme einiger Freigänger - keinen erfolgreichen Fluchtversuch. Für die Beschäftigten drinnen, Krankenpfleger, Sozialarbeiter, Ärzte oder Lehrer, spielt Angst kaum eine Rolle.

Nadine Sliwa ist als Sozialarbeiterin erst seit einigen Monaten in der Dortmunder Forensik. „Ist Dir klar, worauf Du dich da einlässt?“, war die erste Reaktion ihrer Mutter. „Ich kann verstehen, dass sie Angst um mich hatte. Aber sie wusste nicht, worauf ich mich einließ, erzählt die junge Frau. „Diese Arbeit hat mich einfach gereizt. Ich gehe hier ohne Bauchschmerzen hin“, sagt sie. Thore Bobe ist als Krankenpfleger im Team. Der 27-Jährige ist aus einem OP-Saal in die Forensik gewechselt, hat Respekt vor seiner Arbeit und schwärmt von seinem Job. „Meine Mutter war sehr positiv eingestimmt, aber auch sie hatte natürlich bei dem Wort Forensik Assoziationen im Kopf. Die Erzählungen von meinem Alltag hier haben sie überzeugt“, erzählt Bobe. „Alle, die in der Umgebung einer forensischen Klinik wohnen und Angst haben, sollten einmal reinschauen“, rät der Krankenpfleger.

In Dortmund kommen auf 62 stationäre Patienten rund 70 Fachkräfte. Laut Träger, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), ist seit dem Bau der modernen Forensiken wie in Dortmund und dem nahe gelegenen Herne kein einziger Patient ausgebrochen. Vorfälle sind meldepflichtig, auch an das zuständige Ministerium in Düsseldorf. Schlagzeilen gibt es immer mal wieder, wenn, wie im März, gleich zwei Patienten bei Freigängen die Flucht gelingt.

Michael Lasthaus (54) kommt einmal pro Woche nach Dortmund. Der Lehrer arbeitet in der Forensik in Lippstadt-Eickelborn. Vor dem Panzerglas-Fenster in seinem Klassenzimmer in Dortmund hängt ein Vorhang. Anwohner hatten sich beschwert. Die Schüler würden durch das Fenster die Nachbarschaft ausspionieren. Er hat keine Angst vor seinen Schülern. Anfeindungen aber kennt er gut. Als vor Jahren in seinem Wohnort ein Mädchen in der Nachbarschaft vergewaltigt wurde, musste sich Lasthaus die Frage anhören, warum er mit solchen Tätern arbeite. „Da war der Druck auf mich schon ziemlich groß.“