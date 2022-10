Bibliothek Foto: Martin Schutt/dpa up-down up-down Tag der Bibliotheken Bücherdiebe und Rekorde: Kurioses über Bibliotheken Von dpa | 24.10.2022, 00:18 Uhr

Unzählige Bücher in den Regalen und Studierende, die still über den Werken brüten - so stellt man sich Bibliotheken vor. Dort passiert aber auch so manch Ungewöhnliches.