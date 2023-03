Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften an der Tankstelle vor Ort. Foto: Timo Jann up-down up-down Ausblick auf EM 2024 Tankstelle geplündert: Politik fordert Konsequenzen für Fußballfans Von Patrick Niemeier | 14.03.2023, 09:45 Uhr

Fans des FC Hansa Rostock hatten am vergangenen Sonntag eine Tankstelle in Schleswig-Holstein geplündert. Während die Ermittlungen der Polizei laufen, fordert die Politik drastische Maßnahmen für gewaltbereite Fußballfans – auch in Hinblick auf die anstehende EM 2024 in Deutschland.