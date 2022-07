Sonniges Wetter in Wilhelmshaven FOTO: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Nach der Abkühlung Kommt am Wochenende der Sommer zurück? Was Hoch „Hartmut“ für den Norden bedeutet Von dpa | 01.07.2022, 12:23 Uhr

Auf Regen folgt Sonne – so auch am Wochenende. In einigen Teilen Deutschlands könnte Hoch „Hartmut“ die Temperaturen wieder steigen lassen.