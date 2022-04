Ausgepfiffen: Marta. FOTO: dpa Brasiliens Superstar eckt mit divenhafter Meckerei und „Fallsucht“ an – Abreise ohne WM-Titel im Gepäck Bockiger Abgang: Marta verspielt viele Sympathien 11.07.2011, 16:34 Uhr

Zwei Tore, gellendes Pfeifen und frühzeitige Heimreise: So hatte sich Marta das Ende der Frauenfußball-WM in Deutschland sicher nicht vorgestellt. Statt ihre unbestrittene Klasse auch noch in den entscheidenden Partien der letzten WM-Woche zeigen zu können, musste die fünfmalige Weltfußballerin nach dem 3:5 im Elfmeterschießen gegen die USA mit ihrem brasilianischen Team am Montag den Rückflug antreten.