In Brandenburg toben derzeit zwei Waldbrände gleichzeitg. FOTO: dpa/Brandenburg News 24/Christian Guttmann Evakuierung in Treuenbrietzen Waldbrände in Brandenburg: Menschen können zurück in ihre Häuser Von dpa | 20.06.2022, 06:40 Uhr | Update vor 2 Std.

Zwei riesige Waldbrände – keine 20 Kilometer voneinander entfernt – halten Anwohner und Feuerwehrleute in Brandenburg in Atem. Am Montagmorgen gab es eine erste Entspannung. Die Menschen können nach der Evakuierung zurück in ihre Häuser.