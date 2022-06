In Brandenburg toben derzeit zwei Waldbrände gleichzeitg. FOTO: dpa/Brandenburg News 24/Christian Guttmann Glutnester weiter gefährlich Regen dämmt Waldbrände in Brandenburg ein Von dpa | 20.06.2022, 06:40 Uhr | Update vor 33 Min.

Am Wochenende waren in Brandenburg zwei große Waldbrände ausgebrochen. Nachdem die Feuerwehr am Wochenende zunächst mit der Lage zu kämpfen hatte, entspannt sich die Lage nun. Am Montagmorgen setzte Regen ein, Anwohner dürfen wieder zurück in ihre Häuser.