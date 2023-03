Tote bei Brand in Migrationsbehörde in Mexiko Foto: David Peinado/dpa up-down up-down Mexiko Brand mit 40 Toten: Video zeigt eingesperrte Migranten Von dpa | 29.03.2023, 04:07 Uhr

In einer Sammelstelle der Einwanderungsbehörde in Mexiko setzen Migranten ihre Matratzen in Brand. Sie protestieren gegen eine mögliche Abschiebung. Ein Video zeigt nun, dass sie eingesperrt waren.