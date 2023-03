Eine Frau betet während einer Mahnwache für die Opfer des Brandes in einer Sammelstelle einer Einwanderungsbehörde. Foto: dpa/AP/Christian Chavez up-down up-down Video zeigt eingesperrte Migranten Brand in Flüchtlingsunterkunft in Mexiko: 38 Menschen sterben Von dpa | 29.03.2023, 04:07 Uhr | Update vor 10 Min.

In einer Sammelstelle der Einwanderungsbehörde in Mexiko setzen Migranten ihre Matratzen in Brand. Sie protestieren gegen eine mögliche Abschiebung. Ein Video zeigt nun, dass sie eingesperrt waren.