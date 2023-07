Waldbrände in Griechenland Foto: ---/XinHua/dpa up-down up-down Griechenland Brände nahe Olympia unter Kontrolle Von dpa | 30.07.2023, 13:08 Uhr | Update vor 7 Min.

Leichte Entspannung bei den Waldbränden in Griechenland - und auch Olympia wurde in letzter Minute gerettet. Zivilschutz und Feuerwehr bleiben jedoch in Alarmbereitschaft.