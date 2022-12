Seeland - Ein Krimi vom Bodensee Foto: Maria Wiesler/SWR/dpa up-down up-down TV-Tipp Bodensee-Krimi: Geiselnahme auf einem Ausflugsschiff Von dpa | 15.12.2022, 00:19 Uhr

TV-Kommissarin Elena Barin ist noch gar nicht im Dienst, als sie ihren ersten Fall lösen muss: Am Tag vor Dienstantritt gerät sie in eine Geiselnahme. Mit ihrem neuen Team ermittelt sie in „Seeland“.