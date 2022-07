Mehrere Liegeplätze sind im Hafen von Gaienhofen unbesetzt, weil der Bodensee Niedrigwasser hat. Foto: Felix Kästle/dpa FOTO: Felix Kästle up-down up-down Niedrigwasser Bodensee-Häfen: Boote liegen auf dem Trockenen Von dpa | 31.07.2022, 05:54 Uhr

Knapp 3,30 Meter - selten ist der Bodensee-Wasserstand in Konstanz im Sommer so niedrig. Wer dort während der Ferien mit dem Boot auf den See wollte, könnte stattdessen bald aufs Rad umsatteln müssen.