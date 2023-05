Blumen liegen nahe der Belgrader Grundschule, wo ein 13-Jähriger acht Mitschüler und einen Wachmann erschossen hat. Nur einen Tag nach dem Massaker hat ein 21-jähriger Schütze ein weiteres Blutbad in Serbien angerichtet. Foto: dpa/Armin Durgut/AP up-down up-down „Terroristischer Akt“ Erneute Bluttat in Serbien: Acht Menschen erschossen, Tatverdächtiger festgenommen Von dpa | 05.05.2023, 06:44 Uhr | Update vor 10 Min.

Innerhalb von zwei Tagen erschüttern zwei Massaker das Balkanland Serbien. Nach dem Blutbad an einer Belgrader Grundschule schießt nun ein Mann am Donnerstagabend auf Menschen in einem Dorf nahe der Hauptstadt. Mehr als 600 Polizisten fahnden nach dem Täter.