Flugzeugabsturz in China FOTO: Zhou Hua Luftverkehr Blackbox von Unglücksflieger im Süden Chinas entdeckt Von dpa | 23.03.2022, 17:14 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Boeing 737 war am Montag plötzlich kopfüber in die Tiefe gestürzt und in einem hügeligen Waldgebiet aufgeschlagen. Die Arbeiten am Unglücksort gehen nur langsam voran.