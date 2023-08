Am Tag nach der Messerattacke in einer Schule im ostsächsischen Bischofswerda dauert die Spurensicherung an. Die Kriminaltechniker und die Tatort-Gruppe der Polizei seien weiter vor Ort, man habe bereits umfangreiche Spuren gesichert, sagte Polizeisprecher Maximilian Funke am Donnerstag auf Anfrage. Es gehe darum, sich ein Bild vom Motiv und der Tatbegehung zu machen. „Das ist alles noch am Laufen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.“

Ein mit einem Messer bewaffneter Jugendlicher hat am Mittwochmorgen in einer Schule im ostsächsischen Bischofswerda einen acht Jahre alten Jungen schwer verletzt. Der Angreifer – ein 16-Jähriger – zündete sich nach der Tat selbst an, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen wurden gelöscht, er wurde festgenommen. Zuvor war nach Polizeiangaben ein Amokalarm ausgelöst worden. Die Hintergründe der Attacke blieben zunächst unklar. Während der Tat seien Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Lehrkräfte anwesend gewesen. Das Opfer und der Festgenommene seien Deutsche.

Hinweise deuten auf größeren geplanten Brandanschlag hin

Inzwischen lägen erste Hinweise dafür vor, dass der 16-Jährige das Gebäude in Brand setzen wollte. Allerdings konnte er nicht zur Tat befragt werden, da er derzeit schwer verletzt im Koma liege und nicht vernehmungsfähig sei, so die Polizei.

Der mutmaßliche Täter der Messerattacke hat früher selbst diese Lehranstalt besucht. „Entgegen einiger Äußerungen/Gerüchte in sozialen Netzwerken können wir zudem mitteilen, dass bei dem 16-Jährigen kein Migrationshintergrund vorliegt“, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Mittwochnachmittag mit.

„Kräfte des Einsatzzuges durchsuchten mit Unterstützung der Feuerwehr das Schulgebäude. Sie fanden unter anderem mehrere Taschen, Messer, Flaschen und Feuerzeuge. Die Polizisten stellten sie zur kriminaltechnischen Untersuchung sicher“, hieß es weiter. Das Kriseninterventionsteam habe insgesamt 53 Schülerinnen und Schüler, zwei Jugendliche, drei Lehrkräfte sowie 53 Elternteile betreut.

Zustand des Jungen stabil

Das verletzte Kind wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch der Angreifer musste nach dem Angriff medizinisch betreut werden. Es seien zwei Rettungshubschrauber eingesetzt worden, sagte der Polizeisprecher. Der Zustand des Jungen sei stabil. Nach dpa-Informationen wurde der Drittklässler an Kopf und Hals verletzt. Ob der 16-Jährige den Jungen gezielt attackiert hat, blieb zunächst offen. Dies sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es keinen weiteren Verletzten.

Das sächsische Kultusministerium organisierte nach Angaben eines Sprechers Hilfe. „Unsere Aufgabe besteht darin, die Schüler vor Ort zu betreuen und Unterstützung - auch psychologische Unterstützung – anzubieten.“ Es müsse geklärt werden, ob am Donnerstag Unterricht stattfinden könne.

In dem Schulkomplex sind eine Grundschule und eine Oberschule untergebracht. Laut Polizei war die Schule auf eine Amoklage wie diese vorbereitet. Alle Klassenzimmer seien zunächst verschlossen worden. „Man geht erst mal vom Schlimmsten aus“, sagte der Polizeisprecher. Die Kleinstadt Bischofswerda liegt östlich von Dresden im Landkreis Bautzen.