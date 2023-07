Wetter Foto: Michael Bahlo/dpa up-down up-down Wetter Bis zu 38 Grad in Deutschland - im Nordwesten Schauer Von dpa | 15.07.2023, 05:21 Uhr | Update vor 56 Min.

Am Samstag soll es in einigen Teilen von Deutschland so richtig heiß werden. Andernorts drohen dagegen Unwetter.