Aussichten Bis Mitte der Woche weiterhin Hitze erwartet Von dpa | 20.08.2023, 13:11 Uhr

Nach verregneten Wochen in weiten Teilen Deutschlands meldet sich nun die Sonne zurück: Es bleibt heiß in den kommenden Tagen. In der zweiten Wochenhälfte erwartet der DWD allerdings wieder kühlere Luft.