Kunst Bildhauerin Ryan mit Turner Prize ausgezeichnet Von dpa | 08.12.2022, 12:31 Uhr

Die Bildhauerin Veronica Ryan erhält in diesem Jahr den Turner Prize, die bedeutendste britische Auszeichnung für moderne Kunst. Die 66-Jährige wird für ihre Arbeiten über die sogenannte Windrush-Generation, Einwanderer aus früheren britischen Kolonien in der Karibik, sowie die Corona-Pandemie geehrt, wie die Veranstalter am Mittwochabend in Liverpool mitteilten.