Jay-Z Ausstellung Foto: Christina Horsten/dpa up-down up-down Ausstellungen Bibliothek in New York feiert US-Rapper Jay-Z Von dpa | 20.07.2023, 03:24 Uhr | Update vor 30 Min.

Den Sommer über können Besucher die Ausstellung mit dem Titel „The Book of Hov“ in New York bestaunen - zu sehen gibt es einiges.