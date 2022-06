„Zum Schluss hatte ich keine Kraft mehr, die habe ich am Samstag im Sprint wohl verbrannt“, sagte die zehnmalige Weltmeisterin. „Mit Platz drei zum Abschluss bin ich zufrieden, aber die Kräfte sind noch nicht ganz da. Und am Schießstand kann ich es eigentlich besser.“

Zeitgleich mit der Norwegerin Tora Berger war Neuner ins Rennen gegangen. Ihre direkte Konkurrentin aber leistete sich erst beim letzten Stehendschießen einen Fehler, als Neuner längst geschlagen war. Zweite wurde die amtierende Weltmeisterin Kaisa Mäkäräinen aus Finnland.

Neuner, die in den vergangenen zwei Jahren in Östersund krank gefehlt hatte, bejubelte am Samstag in ihrer Paradedisziplin Sprint ihren 25. Weltcup-Sieg. Nach drei Podiumsplätzen führt die 24-Jährige auch im Gesamtweltcup vor Mäkäräinen.

Tina Bachmann (Schmiedeberg) lief im Jagdrennen mit Startnummer 26 noch auf einen starken sechsten Platz. Andrea Henkel (Großbreitenbach) schlug sich nach Rang acht im Sprint ebenfalls gut und landete auf Platz zehn. Neuling Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) wurde am Sonntag zwar nur 27., sie hatte aber mit Platz sechs im Einzel und einem guten 18. Platz im Sprint schon vorher ein Achtungszeichen gesetzt.

Bei den Männern gelang dem Franzosen Martin Fourcade der beste Saisonstart: Nach seinem Sieg über 20 Kilometer am Freitag bewies er auch am Sonntag seine frühe Topform und holte sich den zweiten Weltcup-Sieg der jungen Saison im Jagdrennen. Die Deutschen liefen zum Abschluss am Podium vorbei. Andreas Birnbacher (Schleching) landete als bester DSV-Athlet wie am Vortag im Sprint auf Platz sechs.

„Läuferisch sind wir als Mannschaft alle gut drauf. Mit der Platzierung bin ich sehr zufrieden“, sagte Birnbacher, der sich drei Schießfehler leistete. Der dritte Platz von Simon Schempp (Uhingen) im Auftaktrennen blieb die einzige Überraschung. Sprintweltmeister Arnd Peiffer läuft seiner starken Form aus dem Vorjahr noch hinterher.