Im Hinterkopf bei seinem Husarenritt durch die Gischt von Le Mans dürfte er die tollen Auftritte der anderen deutschen Piloten gehabt haben. Sandro Cortese (Berkheim) baute in der Moto3 trotz Ausrutscher seine Führung im Gesamtklassement auf zwölf Punkte aus, und Bradls Nachfolger im Kiefer-Racing-Team, Max Neukirchner, landete zum ersten Mal in dieser Moto2-Saison in den Punkten. Trotz gebrochener Hand kam der Sachse beim Sieg des Schweizers Tom Lüthi auf Platz acht.

„Es war ein schwieriges Wochenende, und wir hatten die Erwartungen nach all den Problemen im Training sehr niedrig gehalten“, erzählte Bradl. Mit einem Katapultstart aber schoss er vom 13. Startplatz auf Rang sieben nach vorn. „Da war ich genau hinter Dani Pedrosa, der eine tolle Linie fährt. Die habe ich mir so lange wie möglich angeschaut. Als Nicky Hayden in der Endphase näher kam, musste ich eine schwierige Balance halten: Auf der einen Seite so schnell fahren, dass ich ihn in Schach halten kann, auf der anderen Seite aber kein unvertretbares Risiko eingehen“, erläuterte der 22-Jährige seine Rennstrategie.