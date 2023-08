Salzburg Berliner sorgt mit Lamm für Polizeieinsatz Von dpa | 18.08.2023, 18:49 Uhr Lamm Foto: Unbekannt/POLIZEI SALZBURG/APA/dpa up-down up-down

Das Tier hatte sich auf der Rückbank eines abgestellten Autos laut blökend bemerkbar gemacht. Der Besitzer des Autos - und des Lamms - gab an, das Tier in seinem Urlaub in Kroatien geschenkt bekommen habe.