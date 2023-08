Filmfestival Berlinale bekommt neue Führung Von dpa | 31.08.2023, 15:02 Uhr | Update vor 39 Min. Berlinale Foto: Monika Skolimowska/dpa/Archiv up-down up-down

In der Leitungsebene der Berlinale gibt es Bewegung: Kulturstaatsministerin Claudia Roth will die Leitung des Filmfestivals wieder in die Hände einer Person legen.