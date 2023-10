In einer Wohnung in Berlin-Köpenick hat die Polizei eine Elfjährige und ihre Großmutter tot aufgefunden. Die Mutter des Mädchens entdeckten die Einsatzkräfte am Montagmorgen schwer verletzt. Die 42-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert und notoperiert. Ihr Zustand sei kritisch, teilte die Polizei mit.

Demnach gibt es noch ein weiteres schwer verletztes Familienmitglied: In einer Wohnung in der Nähe fanden die Beamten kurz zuvor den 70 Jahre alte Großvater der Elfjährigen. Bis zum Abend war völlig offen, was sich bei der deutschen Familie abgespielt hat. Im Fall des Mädchens geht die Berliner Staatsanwaltschaft eigenen Angaben nach von einem Tötungsdelikt aus.

Dafür spreche die Auffindesituation, hieß es am Montagnachmittag. „Bei den beiden erwachsenen Frauen ist nach derzeitigem Erkenntnisstand von einem Suizid auszugehen“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Alle Betroffenen wiesen demnach Messerverletzungen auf.

Gegen Mutter soll Haftbefehl beantragt werden

Weitere Erkenntnisse zum Tatgeschehen erhoffen sich die Ermittler von den Obduktionen der Leichen. Diese sollen am Dienstag erfolgen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Gegen die 42-Jährige solle ein Haftbefehl wegen Totschlags beantragt werden. Gegen deren Vater wegen Totschlags durch Unterlassen. Die Staatsanwaltschaft gehe aufgrund der bisherigen Erkenntnisse davon aus, dass er die Taten habe verhindern können, erklärte der Behördensprecher.

Nach seinen Angaben wurde der 70-Jährige von seiner anderen Tochter in seiner Wohnung in der Gelnitzstraße mit Messerverletzungen gefunden. Die Frau habe dann die Polizei alarmiert, so dass diese zu der Wohnung in der Kinzerallee eilte. Laut Staatsanwaltschaft waren Enkelin und Großmutter zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon länger tot. Der genaue Todeszeitpunkt soll nun durch die Obduktionen herausgefunden werden.

Warum der Großvater in einer anderen Wohnung lebte als die Frauen war zunächst unklar. Völlig offen war zunächst auch das Motiv für die Tat. Die Familie solle relativ abgeschottet gelebt haben, hieß es.