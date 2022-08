Am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin läuft derzeit ein großer Rettungseinsatz. FOTO: dpa/Paul Zinken (archivbild) up-down up-down Im Berliner Zentrum „Massenanfall von Verletzten“: Großeinsatz am Bahnhof Friedrichstraße Von dpa | 15.08.2022, 18:23 Uhr | Update vor 4 Min.

In Berlin hat es am Montag einen großen Feuerwehreinsatz am Bahnhof Friedrichstraße gegeben. Laut ersten Angaben musste eine S-Bahn evakuiert werden, nachdem es eine technische Störung gegeben hatte. Mehrere Fahrgäste hätten unter Kreislaufproblemen gelitten.