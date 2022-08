Eine defekte S-Bahn hat am Montag einen Großeinsatz ausgelöst. FOTO: dpa/Carsten Koall up-down up-down Fahrgäste evakuiert Defekte S-Bahn löst Großeinsatz am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin aus Von dpa | 15.08.2022, 18:23 Uhr | Update vor 37 Min.

Großeinsatz am Bahnhof Friedrichstraße: Am Montag hat eine defekte S-Bahn in Berlin für eine Evakuierung der Fahrgäste gesorgt. Wenig Später konnten die Einsatzkräfte jedoch Entwarnung geben.