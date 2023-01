Wettersteingebirge Foto: Angelika Warmuth/dpa up-down up-down Unfall Bergsteiger im Wettersteingebirge tödlich verunglückt Von dpa | 08.01.2023, 07:49 Uhr

Eine Schneeverwehung wurde ihm wahrscheinlich zum Verhängnis: Ein junger Bergsteiger stürzt am Wochenende in Bayern in den Tod.