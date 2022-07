„Jetzt nennen Sie es bloß nicht Museum“, seufzt Pressesprecher Mark Sterling ziemlich angestrengt, „wir stellen hier ja keine Überbleibsel der Titanic aus. Sie ist ein Friedhof, und alle Gegenstände haben wir in ihrem Grab im Meer belassen.“ Fein, bei der Vorstellung bekommt der Besucher gleich feuchte Augen und steht doch erst im Foyer von – ja, von was denn nun? Der markante Bau, Belfasts größter Coup seit dem Stapellauf seines legendären Luxusliners vor 100 Jahren, lässt sich wohl am besten als „Erfahrung“ bezeichnet: Wie es sich angefühlt haben muss, gigantische Bleche zu vernieten, über den Teppich der Edel-Kabinen zu schreiten oder die Hand auf das elegante Holz der Rettungsboote zu legen, wird hier buchstäblich begreifbar.

Für 130 Millionen Euro haben die Nordiren die moderne Landmarke genau dort errichtet, wo die Titanic 1912 geboren wurde: Im Osten, zwischen zwei kanariengelben Hafenkränen des Schiffsbauers Harland and Wolff, erhebt sich die markante Silhouette des Baus über Belfast. Inspiriert hat den Architekten Paul Crowe ein altes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die Titanic mit ihren zwei Schwesterschiffen hier im Dock stand – maritime Wolkenkratzer, die das Heer ihrer 3000 Arbeiter auf Ameisengröße reduzierte. Ihnen hat Crowe ein ergreifendes Testament gesetzt, in dem er die Höhe der drei Schiffsbuge kopiert hat.

Neun Galerien warten im Inneren. Darin können Besucher auf Projektionen der alten Baupläne laufen, so wie Ingenieure die gigantischen Kreidezeichnungen der Titanic auf dem Boden vorbereitet haben. Durch ein altes Eisentor von Harland and Wolff schreiten sie in das Belfast des frühen 20. Jahrhunderts, in dem 11000 Männer in den Docks schufteten. Per Korb-Aufzug geht es hinab in die Baustelle, die die Titanic war – mit allen Geräuschen, der Hitze und dem Geruch, der dazugehörte. Die Details des gigantischen Projektes werden gezeigt, der Nachbau einer Kabine und auch das Ende: Ein dunkler Raum, in dem nur noch Sterne funkeln und letzte SOS-Morse-Signale verklingen, lassen die letzten Sekunden der Überlebenden nachempfinden. Tief unten in der Galerie schließlich blickt man durch einen Glasboden auf das Wrack: Eine Überblendung Tausender Unterwasser-Fotografien, die den Besucher zum Taucher machen – und den Blick freigeben auf Schuhe im schlammigen Meeresboden, Weinflaschen, die Badewanne des Kapitäns und ein Holzdeck voller Seepocken und Rostzapfen, wo reiche Passagiere eigentlich hätten plaudern sollen wie in einem Pariser Straßencafé.

Die Schicksalsgeschichte der Titanic beschert Belfast einen wahren Besucheransturm: Mit über 100000 vorbestellten Karten ist das Haus Ende März an den Start gegangen. Nach dem Willen ihres Geschäftsführers Tim Husbands soll es so viele Touristen anlocken wie die Tate Modern oder ein Disneyland-Park. „Selbst in Indien, China und Australien ist die Resonanz riesig“, sagt er, „Nordirland hat nichts, was man für Gäste so gut vermarkten könnte wie die Titanic.“ Ganz wie das Guggenheim-Museum, das dem spanischen Örtchen Bilbao zu Weltruhm verholfen hat, könnte das Erbe der Titanic Nordirlands zerrüttetes Terroristen-Image aufpolieren.

In die Euphorie mischen sich nur wenige kritische Stimmen. Makaber finden es manche, dass eine Tragödie für Belfast zum Goldesel werden soll. Dass es im Museumsshop Titanic-Badewannenstöpsel gibt, vermutlich unsinkbar. Dass die Titanic-Chips mit Seesalz gewürzt sind. Oder die große Treppe, einst Prunkstück für reiche Schiffspassagiere, im Museum zwar nachgebaut wurde, aber nur für zahlende VIPs zugänglich ist. Vor allem Stadtplaner William Neill äußert sich vernichtend: „Zum 100-jährigen Gedenken ein MTV-Popkonzert zu veranstalten, wirft Fragen nach Würde und Geschmack auf.“ Die Stadtgazette zitiert eine Umfrage, nach der sich 62 Prozent der Belfaster den Ticketpreis von 18 Euro nicht leisten könnten.

Die Kritik könnte lauter werden, wenn die jährlich 290000 Gäste, die die Attraktion zur Rentabilität braucht, ausbleiben sollten. Zyniker spotten schon jetzt, dass es nicht genügend Rettungsboote geben wird, um alle Investitionen aus dem dann sinkenden Prestigeprojekt zu bergen.