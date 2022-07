Rechtzeitig aufbrechen kann helfen. FOTO: dpa up-down up-down Bei Schnee früher aufstehen Arbeitnehmer müssen auch dann pünktlich am Arbeitsplatz erscheinen – es sei denn, Kulanz oder Gleitzeit greifen Von Wolfgang Büser | 14.01.2013, 17:30 Uhr

Wenn es plötzlich schneit und Straßen in Rutschbahnen verwandelt werden. Oder wenn Busse, Straßen- oder Eisenbahnen in den Depots bleiben: Was passiert, wenn ein Arbeitnehmer wegen solcher „Verkehrshindernisse“ zu spät oder gar nicht am Arbeitsplatz erscheint?