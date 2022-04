„Ich bedauere sehr, dass meine erfolgreiche Tätigkeit für Schalke 04 ein solch unschönes Ende nehmen musste und wünsche dem Verein, der Mannschaft und den Fans für die Zukunft von Herzen alles Gute und viel Erfolg“, hieß es in dem Schreiben. Eine bisher in der Bundesligageschichte wohl einmalige Reaktion eines Trainers auf eine bereits ausgesprochene Trennung.

Vor dem Hintergrund der am Vormittag von Aufsichtsratschef Clemens Tönnies genannten Trennungsgründe erscheint Magaths Position in einem besonderen Licht. „Unsere Außendarstellung war sicher schlecht“, sagte Tönnies. „Aber wir wissen ganz genau, was wir tun.“ Die Ursachen für diese irritierende Schweigsamkeit hätte mit arbeitsrechtlichen Fristen zu tun gehabt. Denn nach einem „Schlüsselerlebnis“, das Tönnies nicht weiter präzisieren wollte, habe sich der Fleischfabrikant aber innerhalb einer Sekunde „um 180 Grad gedreht“ und seinen Weg der Unterstützung für Magath verlassen.

„Wir haben Revision gemacht und festgestellt, das die Dinge nicht so waren, wie man sie vorfinden müsste. Letztlich konnten wir nicht anders“, sagte Tönnies und deutete damit als Trennungsursache mögliche finanzielle Unkorrektheiten an. „Der Wirtschaftsprüfer ist mit der Revision nicht früher fertig geworden“, so Tönnies. So steht der Vorwurf im Raum, Magath habe zustimmungspflichtige Geschäfte ohne Einwilligung des Aufsichtsrates gemacht. Wie schwer die Vorwürfe wiegen, dazu wollte sich der Aufsichtsratschef nicht äußern. Zudem sei laut Tönnies das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer zerstört gewesen.

Mit zwei Gutachten hat sich der Klub auf eine mögliche juristische Auseinandersetzung mit Magath vorbereitet. Der Klub will die Abfindung von geschätzten zwölf Millionen Euro einsparen. Nach der eigenständigen Kündigung Magaths können die Schalker zuversichtlich sein, dass sie deutlich weniger oder womöglich gar nichts mehr zahlen müssen.