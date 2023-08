Bayern und Baden-Württemberg Süddeutschland: Schweres Unwetter stoppt S-Bahnen – Campingplatz muss evakuiert werden Von dpa | 25.08.2023, 06:23 Uhr | Update vor 5 Min. Bei einem schweren Unwetter sind auf einem Campingplatz in Lindau am Bodensee mehrere Bäume umgestürzt. Foto: dpa/Tobias Beck up-down up-down

Ein Unwetter mit kräftigem Regen zieht am Abend vor allem über Bayern und Baden-Württemberg. In München wird der S-Bahn-Verkehr eingestellt, in anderen Regionen müssen Bahnstrecken gesperrt werden.