Entsetzen im Ort Lohr am Main in Bayern: Am Freitagnachmittag ist auf dem Gelände eines Schul- und Sportzentrums ein Jugendlicher tot aufgefunden worden. Die Polizei geht derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Das Opfer sei 14 Jahre alt, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend.

Ein anderer Jugendlicher habe sich am Nachmittag bei einem Polizeirevier gemeldet und berichtet, dass ein Bekannter von ihm eine andere Person getötet habe. Daraufhin seien Polizisten zum Schulzentrum gefahren und hätten dort den Schwerverletzten aufgefunden.

14-Jähriger tot auf Schulgelände gefunden – Jugendlicher festgenommen

Ein Rettungsdienst habe nur noch seinen Tod feststellen können. Ob das Opfer noch gelebt habe, als die Polizei eintraf, war zunächst unklar. Der Jugendliche habe Verletzungen im Bereich des Oberkörpers gehabt, sagte Polizeisprecher Enrico Ball am Abend gegenüber „BR24“.

Gegen 18 Uhr sei der Tatverdächtige von der Polizei festgenommen worden. Zu seinem Alter machte der Sprecher zunächst keine konkreten Angaben. Er sei im Teenageralter, hieß es.