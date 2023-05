In Bastorf im Landkreis Rostock stoßen die Behörden auf massive Probleme beim Unterricht für Flüchtlingskinder. Symbolfoto: dpa/Robert Michael up-down up-down Ukrainer in MV Lehrer verjagt: Weiter kein Unterricht für Flüchtlingskinder im Kreis Rostock Von Uwe Reißenweber | 04.05.2023, 14:09 Uhr | Update vor 1 Std.

Seit vier Wochen werden 56 Kinder aus der Ukraine in Bastorf in Mecklenburg-Vorpommern nicht unterrichtet. Nachdem das öffentlich geworden war, hatte das Land einen Kurs für die Jungen und Mädchen angekündigt – der sollte eigentlich am Dienstag starten.