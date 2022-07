Schon 2004 und 2009 profitierte Gießen von einer Wildcard. Und die Chancen stehen auch dieses Mal nicht schlecht. Weil aus der Zweiten Liga ProA nur der Mitteldeutsche BC sportlich aufsteigt, wäre ein Platz im Oberhaus frei. Theoretisch kann die Bundesligasaison aber auch mit 17 Teams gestartet werden. „Ob wir eine Wildcard zugestehen, wird sich erst im Folgenden ergeben. Es gibt nicht mehr viel zu erledigen, nur noch den Entschluss, es zu tun“, erklärte BBL-Geschäftsführer Jan Pommer und fügte hinzu: „Wir wissen, dass Gießen ein starkes Interesse hat.“ Aber auch Pro-A-Teams wie Düsseldorf oder Crailsheim könnten sich noch um eine Wildcard bewerben.

Jubel herrschte in Hagen über den Klassenverbleib. „Was für ein Spiel, was für eine Atmosphäre. Daran werden wir noch lange denken. Die Spieler haben alles gegeben, hatten Krämpfe – und haben trotzdem nie nachgelassen“, lobte Phoenix-Coach Ingo Freyer. Publikumsliebling und Center Bernd Kruel frohlockte: „Die Stimmung ist wie bei einer Meisterschaft.“ Unterdessen haben die Artland Dragons aus Quakenbrück die Hauptrunde mit 24 Siegen abgeschlossen. Im letzten Match vor den Play-offs gab es einen 85:74-Erfolg in Tübingen.

Die Play-off-Viertelfinals (Modus Best of Five): Bamberg - Bonn (Do., 19.50 Uhr), Ulm - Braunschweig (Sa., 19 Uhr), Berlin - Würzburg (So., 18 Uhr), Artland Dr. - Bayern München (Sa. 20 Uhr).