Ukraine-Krieg - Cherson Foto: Yevhenii Zavhorodnii/AP/dpa up-down up-down Streetart-Künstler Banksy-Werke in der Ukraine: Ein Judoka gegen Putin Von dpa | 13.11.2022, 14:35 Uhr

Mehrmals schon ist Banksy in Krisengebieten aktiv geworden. Nun hat er mehrere Werke in der Ukraine hinterlassen. In dem kriegsgeplagten Land stößt sein Besuch auf Begeisterung.