Ein Feuerwehrmann im Kampf gegen das Feuer in der Plastikfabrik in Dhaka. Foto: Sultan Mahmud Mukut/SOPA/ZUMA/dpa FOTO: Sultan Mahmud Mukut up-down up-down Tragödie Bangladesch: Sechst Tote bei Brand in Plastikfabrik Von dpa | 15.08.2022, 17:30 Uhr

Erneut ist es in Bangladesch zu einem Brand in einer Fabrik mit Toten gekommen - diesmal in der Hauptstadt Dhaka. In der Plastikfabrik seien unter anderem Spielsachen hergestellt worden.