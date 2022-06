Seit der Vördener Torgarant Waldemar Vaal verletzt ist, läuft es bei der Mannschaft von Trainer Raik Wolter gar nicht mehr. Die beeindruckende Aufholjagd mit Platz zwölf nach verkorkstem Saisonstart ist jäh eine Talfahrt bis hin zu einem Abstiegsrang geworden. Dabei hatte Vörden es selbst in der Hand, gegen vermeintlich gleich starke Gegner zu punkten und Abstand zum Tabellenkeller zu halten. Ballsport hat noch zwei Nachholspiele, die momentan kaum zu Hoffnung auf bessere Zeiten Anlass geben, auch wenn der BSV-Trainer mit Vaals Einsatz wieder rechnen kann. Am Freitag erwartet Wolters Elf erst einmal die Landesligareserve der Rot-Weißen aus Damme, die es nach turbulenter Berg- und-Tal-Fahrt immerhin auf Rang drei geschafft hat. Die Gastgeber müssen an diesem Abend unter Flutlicht über sich hinauswachsen, um überhaupt Land zu sehen.