Usedom Bademoden-Sammler gründet Verein Deutsche Badekultur

Jürgen Kraft von der Insel Usedom sammelt seit Jahren historische Badehosen und Badeanzüge - nun ist er seinem Ziel einer Ausstellung zur Geschichte der Badekultur ein Stück näher gekommen. Am Donnerstag sei der Verein Deutsche Badekultur gegründet worden, sagte Kraft am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Bislang habe er 23 Mitglieder. Mit dem Verein will er unter anderem Unterstützer vernetzen und Spenden sammeln. Der 59-Jährige besitzt nach eigenen Angaben 500 historische Bademode-Exemplare.