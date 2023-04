Baby-Boom im Reptilienhaus: Die hohe Anzahl der Jungen war selbst für Mitarbeiter überraschend. Foto: Felix Kästle/dpa up-down up-down Überraschung selbst für Mitarbeiter Baby-Boom im Reptilienhaus am Bodensee: Schlange bekommt 42 Junge Von dpa | 29.04.2023, 06:17 Uhr

In einem Reptilienhaus am Bodensee hat eine Boa 42 Jungen zur Welt gebracht. Weil sie während der Schwangerschaft so dick wurde, musste die Geburt eingeleitet werden.